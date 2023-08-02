Непосредственная близость к НАТО. Президент Румынии отреагировал на российские удары по украинской портовой инфраструктуре на Дунае

2 августа, 14:48
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Последствия удара РФ (Фото:Prosecutor General’s Office via Telegram/Handout via REUTERS)

Последствия удара РФ (Фото:Prosecutor General’s Office via Telegram/Handout via REUTERS)

В среду, 2 августа, президент Румынии Клаус Йоханнис, комментируя удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае, заявил, что такие атаки — неприемлемы.

«Атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, в непосредственной близости от Румынии, неприемлемы», — написал он в Twitter.

По его словам, это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои продовольственные товары людям, которые в них нуждаются в мире.

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В Измаиле Одесской области в результате российского обстрела во вторник, 2 августа, повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

В оперативном командовании Юг заявили, что враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Румыния Дунай Клаус Йоханнис Война России против Украины

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