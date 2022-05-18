Австралия ввела санкции против российских пропагандистов, среди них — Кива

18 мая, 06:44
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Илья Кива (Фото:Скриншот видео The Kyva/Telegram)

Илья Кива (Фото:Скриншот видео The Kyva/Telegram)

Австралия внесла в санкционный список экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву. Также страна ввела санкции против российских пропагандистов.

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Об этом сообщила министер иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Кроме того, речь идет об 11 людях и 12 организациях, в том числе «фабрике троллей». В санкционный список попали лица из российской медиаиндустрии, которые продвигают фейковые нарративы российского правительства.

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Также в санкционный список попали политики и силовики, в частности, ПВК Вагнера.

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Также под санкции попали белорусские оборонные предприятия Минотор-Сервис и ОАО КБ Радар-Управляющая компания Холдинг РЛС (радиолокационные системы). Обе компании производят сложное оборудование, используемое вооруженными силами Беларуси, которые, в свою очередь, оказывают стратегическую поддержку российским силам.

Кроме Кивы, под санкции попали:

Александр Чуприян, исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям РФ;

Сергей Королев, первый заместитель директора ФСБ России;

Николай Богдановский, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России.

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Также Австралия внесла в список санкций Российское имперское движение, набирающее бойцов для террористических группировок так называемых ЛДНР.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил о готовности застрелить экс-нардепа от прокремлевской партии ОПЗЖ Илью Киву, ранее бывшего его советником, а сейчас поддерживающего агрессию РФ против Украины.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Австралия Торговые санкции Санкции против России Илья Кива ОПЗЖ Война России против Украины

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