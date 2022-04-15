Блинкен о позиции Китая по поводу войны РФ против Украины: В конечном счете им придется сделать выбор 15 апреля, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил. что в конечном счете Китаю придется сделать выбор в нынешнем конфликте вокруг Украины, поскольку он «сказывается на его репутации в мире».

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Блинкен напомнил, что еще до вторжения России в Украину Москва и Пекин приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба между ними «не имеет границ», сообщает Голос Америки.

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«Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, каковы эти границы, поскольку Китай находится в затруднительном положении», — отметил госсекретарь.

Он также сказал, что Китай неоднократно заявлял, что его политика основана на соблюдении Устава ООН и на принципах, которые лежат в его основе. Как подчеркнул Блинкен, «данным принципам сейчас брошен вызов» из-за вооруженного вторжения России в Украину.

«Мы ждем, что Китай выступит в защиту принципов, которых, как он заявляет, он придерживается. Но он не делает этого. Думаю, он находится во все более неудобном положении из-за того, что есть огромный разрыв между тем, за что Китай якобы выступает, и тем, что он по-настоящему делает, — подчеркнул глава Госдепа.

«Здесь суть не в том, чтобы встать на сторону США, а в том, чтобы быть на той стороне, которая права, против той, которая неправа. В том, чтобы поддержать основополагающие принципы системы международных отношений или хаос или конфликт. И, в конечном счете, Китаю придется сделать выбор», — заявил Блинкен.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».



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