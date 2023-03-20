Подоляк о Китае: Зачем помогать России, терпящей крушение своей цивилизации

20 марта, 02:43
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Китай поставит под угрозу свои торговые и технологические отношения с другими странами, если предоставит России оружие для войны против Украины. Действия Пекина сразу станут известны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он указал, что такие действия Пекина сразу станут известны.

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«Зачем помогать России, терпящей крушение своей цивилизации? Нынешняя Россия скоро перестанет существовать. Это было бы безвозвратной инвестицией, а Китай слишком прагматичен, чтобы совершать подобные ошибки», — отметил Подоляк.

По его словам, китайское законодательство запрещает передачу оружия государству, которое находится в состоянии войны.

«Сегодня нет смысла делать ставку на Россию, она не перспективный союзник, а оказывается отсталой страной, стремящейся компенсировать свои слабости избытком агрессивности», — объяснил советник главы Офиса президента.

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В то же время, Подоляк предполагает, что Китай может воспользоваться положением ослабленной и дискредитированной России.

«Не будем забывать, что стабильная международная торговля и доступ к технологическим ноу-хау крайне важны для Пекина, он ставит себя в конкурентные отношения с США и Европой, но не хочет прямых конфликтов и санкций. Россия, с другой стороны, может предложить только саморазрушающуюся войну», — добавил чиновник.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Россия-Китай Война в Украине Украина-Китай США-Китай Михаил Подоляк

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