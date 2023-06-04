Китайский дипломат заявил, что война РФ против Украины связана с «неудачной архитектурой безопасности в Европе», МИД Нидерландов ответил 4 июня, 08:58 Кайса Оллонгрен (Фото:U.S. Secretary of Defense/www.flickr.com)

Китайский дипломат Цуй Тянькай заявил, что война России против Украины связана с «неудачной архитектурой безопасности в Европе», в ответ министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала это высказывание ложным.

Об этом сообщает Politico.

В субботу, 3 июня бывший посланник в США и неофициальный советник китайской делегации на главном азиатском форуме по безопасности, заявил, что Европа продемонстрировала «мало успехов» в обеспечении безопасности континента, и предложил другим странам «взять урок» у Китая и Азии.

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«Раньше мы обращались к Европе за ее опытом региональной интеграции. Но в наши дни, возможно, люди в Европе могли бы вместо этого смотреть на нас», — сказал Цуй собравшимся.

По его словам, Китай не навязывает свои пути, но, возможно, Европа сможет «извлечь что-то полезное» из их опыта.

«И наш регион тоже должен научиться чему-то очень важному — на вашем неуспехе. Я не хочу использовать слово „неудача“, [то есть] отсутствие успеха», — сказал Цуй, который сидел рядом с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Хотя украинский министр воздержался от критики Пекина, заявив лишь, что Украине нужно выиграть войну, а не вести переговоры, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ответила на утверждение Цуя.

По ее словам, она «была немного удивлена, когда услышала это».

Министр заявила, что слова представителя Китая «очень, очень ложны».

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«Было предположение посла, что Европа не очень хорошо справляется со своей безопасностью из-за войны в Украине. Я, конечно, понимаю, что в Украине идет война, но я думаю, что это не результат неправильного управления ситуацией с нашей безопасностью в Европе. Это результат неуважения того, как мы хотим управлять безопасностью в Европе», — сказала она.

По ее словам, нельзя обвинять Европу или европейские страны в том, что Россия незаконно вторглась в Украину.

Оллонгрен добавила, что поскольку Цуй больше не является послом, она будет ждать, пока министр обороны Китая Ли Шанфу изложит официальную позицию в своей программной речи в воскресенье.