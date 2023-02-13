Главный дипломат Китая посетит несколько стран ЕС и Россию 13 февраля, 11:58 Ван И посетит Россию и три страны ЕС, но детали поездки пока не разглашаются (Фото:U.S. Department of State/Flickr)

Главный дипломат Китая Ван И примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце и планирует посетить несколько стран Евросоюза и Россию.

Об этом сообщили в МИД Китая, пишет Reuters.

Отмечается, что директор канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, также посетит Францию, Италию и Венгрию.

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Детали визитов в страны ЕС и Россию, как и даты поездок, на разглашаются

59-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17−19 февраля. Одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы "решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня".

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.

В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Цзиньпина. Он сказал, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».