Путин — безумен. Нам не нужно идти за ним — китайский чиновник рассказал FT, как Пекин снова ищет друзей на Западе

10 января, 21:23
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Си Цзиньпин и Путин 30 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Си Цзиньпин и Путин 30 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Представители Китая в частных разговорах выражают недоверие российскому диктатору Владимиру Путину и пытаются наладить отношения с Западом, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как пишет FT, Китай пытается улучшить отношения с некоторыми западными странами и уделяет особое внимание связям с Европой, которые «серьезно пострадали» из-за поддержки Пекином России на протяжении всей войны против Украины.

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Пекин непублично пытается убедить европейских коллег, что готов использовать свои отношения с Москвой, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия, а также позиционирует себя как потенциального «миротворца» и выражает готовность помочь с послевоенным восстановлением Украины, отмечает издание.

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В то время как китайский лидер Си Цзиньпин и Путин публично говорят о планах углубить двусторонние отношения, несколько китайских чиновников в частных разговорах с FT «стремились внести ясность в отношения между Пекином и Москвой по вопросу Украины». По данным издания, тот же посыл китайские представители повторяли некоторым европейским дипломатам.

«Путин безумен. Решение о вторжении приняла очень маленькая группа людей. Китай не должен слепо следовать за Россией», — заявил один китайский чиновник на условиях анонимности.

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В материале также сказано, что сейчас Китай «понимает вероятность того, что России не удастся одолеть Украину и она выйдет из конфликта второстепенной державой». Несмотря на публичные заявления о дружбе, некоторые китайские официальные лица в частных беседах выражают «по крайней мере некоторое недоверие» к главе кремлевского режима.

Собеседники издания в разное время подтвердили, что Пекин не знал о планах Путина до того, как диктатор отдал приказ о полномасштабном вторжении.

Также из-за недостаточного понимания ситуации власти Китая понизили тогдашнего замминистра иностранных дел КНР и главного эксперта по России Ле Юйчена за то, что он не спрогнозировал полномасштабную войну России против Украины.

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Китай воздерживается от критики развязанной РФ войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.

Во время видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.

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Китайцы больше не хотят близких отношений с РФ – Виталий Сыч, Сергей Фурса

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Китай Евросоюз КНР Financial Times Запад Россия-Китай Си Цзиньпин Война России против Украины

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