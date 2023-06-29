Китайский аэростат не собирал информацию, когда пролетал над США — Пентагон 29 июня, 23:14 4 февраля США сбили китайский разведывательный аэростат (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Китайский аэростат, который пролетел над США в начале 2023 года, прежде чем был сбит, не собирал информацию, когда летал по стране.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Reuters.

«По нашим оценкам, он не собирал информацию во время полета над США», — заявил журналистам представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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Воздушный шар провел неделю в полете над США и Канадой, прежде чем американские военные сбили его у Атлантического побережья по приказу президента США Джо Байдена.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ об уничтожении. Он прислушивался к совету, поэтому шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств», назвали аппарат гражданским и его якобы использовали для метеорологических исследований.

4 февраля по приказу Байдена шар сбили над Атлантическим океаном. Китай выразил протест. На фоне сообщений об аэростате госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в КНР.