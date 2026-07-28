Китай провел прямые переговоры с йеменскими хуситами, чтобы добиться разрешения на проход китайских танкеров через южную часть Красного моря — стратегический водный путь, включающий Баб-эль-Мандебский пролив.

Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

Переговоры состоялись после того, как поддерживаемая Ираном группировка йеменских хуситов пообещала заблокировать доступ к саудовским портам.

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По словам источников, в числе которых был высокопоставленный иранский чиновник, Пекин напрямую обратился к хуситам с просьбой гарантировать безопасный проход для китайских танкеров.

Китай был одной из первых стран, установивших прямой контакт с хуситами.

Пекин стремится сохранить экспорт нефти через саудовские терминалы в Красном море, в частности из порта Янбу, чтобы компенсировать дефицит поставок, вызванный фактической блокадой Ираном Ормузского пролива.

Переход из порта Янбу в Азию через Баб-эль-Мандебский пролив занимает в среднем около 16 дней. Если судно меняет маршрут и направляется на север через Суэцкий канал, а затем огибает Африку с запада и юга, путешествие длится около 50 дней.

Два источника, близких к хуситам, сообщили агентству Reuters, что группировка поддерживает хорошие отношения с Китаем и что ранее между ними существовала тесная координация, особенно в вопросах поставок нефти из Саудовской Аравии в Китай.

Хуситы объявили о блокаде 20 июля, открыв новый фронт противостояния с США и их союзниками в войне с Ираном и расширив атаки на танкеры, перевозящие энергоресурсы и другие грузы на мировые рынки за пределами Ближнего Востока.

23 июля цены на нефть выросли, достигнув максимума более чем за шесть недель, из-за обострения ситуации в Красном море.