Китайские проекты пострадали из-за коррупции в Венесуэле - Хуан Гуайдо Сегодня, 10:31 333 Цей матеріал також доступний українською EPA Гуайдо призвал китайских чиновников к диалогу EPA

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что хочет “продуктивных и взаимовыгодных” отношений с Китаем. Он считает, что китайские проекты пострадали из-за режима и коррупции Мадуро.

В эксклюзивном интервью газете Morning Post оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо сделал заявление, передает South China Morning Post.

Гуайдо сказал, что несмотря на то, что Китай, в отличии от США, не признал Гуайдо президентом Венесуэлы, он готов вовлекать китайских чиновников в диалоги “как можно скорее”.

Гуайдо подчеркнул, что Китай будет и впредь играть немалую роль в экономическом развитии Венесуэлы. И добавил, что соглашения Пекина с правительством Мадуро будут оставаться в силе до тех пор, пока они будут заключены с “надлежащей процедурой”.



“Китай является важным глобальным игроком, и мы хотим установить продуктивные и взаимовыгодные отношения”, - рассказывает Гуайдо.



Оппозиционный лидер также подчеркнул, что Китай стал свидетелем разграбления государственных ресурсов Венесуэлы правительством Мадуро.

“Китайские проекты развития в Венесуэле пострадали в равной степени из-за коррупции в правительстве и дефолта”, - подытожил Гуайдо.