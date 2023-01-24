«Не придерживаются нейтралитета». США считают, что китайские госкомпании помогают РФ вести войну против Украины — Bloomberg 24 января, 10:05 Диктатор Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Администрация президента США Джо Байдена предъявила правительству Китая доказательства того, что некоторые китайские государственные компании помогают РФ вести войну против Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отказались уточнить, о какой именно помощи идет речь, но заявили, что Пекин оказывает РФ экономическую и военную поддержку, которая не является полным нарушением санкций Запада.

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По словам источников, американские чиновники предупредили китайских коллег, что поддержка войны влечет за собой последствия. Детали контактов собеседники не предоставили.

«Хотя эта информация не является однозначной и остается предметом споров, официальные лица США заявили, что они согласны с тем, что отношения между Россией и Китаем сейчас чрезвычайно близки, и Китай делает больше, чем когда-то, в поддержку России», — говорится в материале.



Bloomberg пишет, что в Администрации Байдена считают, что вопреки своим заявлениям власти Китая хотят помочь РФ и не придерживаются нейтралитета.

В Совете нацбезопасности и Центральном разведывательном управлении США отказались от комментариев. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос журналистов.

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы "решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня".

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.