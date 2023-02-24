Зеленский планирует встретиться с Си Цзиньпином 24 февраля, 20:19 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Прежде всего, я планирую встретиться с Си Цзиньпином. Считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире», — сказал Зеленский во время пресс-конференции в пятницу, 24 февраля.

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Президент напомнил, что у Украины с Китаем большой товарооборот.

«Вопрос не только в войне. Вопрос в том, что мы заинтересованы в том, чтобы сохранить экономические отношения», — сказал он.

По словам Зеленского, Китай уважает территориальную целостность и должен сделать все, чтобы Россия покинула украинские территории.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, прекращению боевых действий, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия.