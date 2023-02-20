Упрекнули помощью Украине. Китай заявил, что США «не имеют права читать нотации» о предоставлении оружия России

20 февраля, 11:35
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Ван Вэньбинь (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Ван Вэньбинь (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

МИД Китая заявил, что США «не имеют права читать нотации» относительно возможных поставок оружия России, о чем ранее предупредил Вашингтон, назвав такой шаг «пересечением красной линии».

Об этом сообщает CNN.

Спикер ведомства Ван Вэньбинь в понедельник, 20 февраля, заявил, что США предоставляют Украине вооружение, «а не китайская сторона обеспечивает постоянный поток оружия на поле боя».

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«Американская сторона не имеет права читать нотации Китаю, и мы никогда не согласимся с тем, чтобы США диктовали или даже оказывали давление на китайско-российские отношения. Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?» — сказал он.

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Ван заявил, что Пекин продолжает «призывать к миру и способствовать переговорам» для разрешения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины, а его позиция — «играть конструктивную роль, чтобы содействовать деэскалации и охлаждению ситуации».

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию СМИ о том, что Пекин рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России, включая оружие и боеприпасы. Постоянная представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай от этого, назвав такой шаг «пересечением красной линии».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не фиксировал поставок оружия из Китая в РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=iI_KEc2hdkY
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Китай Вооружение Россия-Китай Война России против Украины

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