«Тесные рабочие связи». Китай заявил о желании улучшить отношения с США

2 января, 15:38
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Министр иностранных дел Китая Цинь Ган (Фото:REUTERS/Rebecca Cook)

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган (Фото:REUTERS/Rebecca Cook)

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин заинтересован в улучшении двусторонних отношений с США.

Об этом сообщает Global Times.

В беседе с госекретарем США Энтони Блинкеном Ган подчеркнул, что надеется поддерживать «тесные рабочие отношения».

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«Министр иностранных дел Цинь надеется поддерживать тесные рабочие отношения с Блинкеном, чтобы помочь улучшить китайско-американские отношения», — говорится в сообщении.

Видео дня

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в беседе с главой китайской дипломатии он обсудил «поддержку открытых линий связи» между Вашингтоном и Пекином.

30 декабря лидер Китая Си Цзиньпин во время видеопереговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна готова быть глобальным партнером для России.

https://www.youtube.com/watch?v=2NX3kWezlRE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Китай США-Китай Энтони Блинкен

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