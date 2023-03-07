«Критический момент». Переговоры между Украиной и Россией должны начаться как можно скорее — МИД Китая 7 марта, 10:20 Цинь Ган (Фото:REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Переговоры между Украиной и Россией должны начаться как можно скорее, потому что ситуация подошла к «критическому моменту», считает министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, «процесс мирных переговоров должен начаться как можно скорее», а санкции и давление «не решат проблему».

Глава китайского МИД считает, что ситуация подошла к «критическому моменту».

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«Либо прекращаются боевые действия и восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, и кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля», — сказал он.



МИД Китая 24 февраля опубликовал документ с позицией по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

В документе никаких упоминаний о выводе российских войск из оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также четко выступил против применения ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин стал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России.