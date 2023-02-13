Пекин заявил, что воздушные шары США «более десяти раз» пролетали над Китаем с начала прошлого года 13 февраля, 13:43 Ван Вэньбинь (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь утверждает, что с начала 2022 года воздушные шары США «незаконно пролетали» над Китаем более десяти раз.

Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе брифинга в понедельник, 13 февраля, Вэньбинь сказал, что заявленная им информация «нередкость» и посоветовал США «задуматься и изменить свою неправильную практику».

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«Мы оставляем за собой право принять необходимые меры для разрешения соответствующих инцидентов», — заявил он.

От вопроса о данных госСМИ Китая о планах Пекина сбить «неизвестный объект», якобы пролетавший над водами возле портового города Циндао, спикер МИД уклонился.

Такие обвинения в адрес Вашингтона со стороны Пекина звучат впервые после того, как Соединенные Штаты заявили об уничтожении разведывательного китайского аэростата на начале февраля, а затем — еще трех похожих объектов. 12 февраля американские военные сбили объект над озером Гурон, 11 февраля — над севером Канады, 10 февраля — в воздушном пространстве Аляски.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ об уничтожении. Он прислушивался к совету, поэтому шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств», назвали аппарат гражданским и его якобы использовали для метеорологических исследований.

4 февраля по приказу Байдена шар сбили над Атлантическим океаном. Китай выразил протест. На фоне сообщений об аэростате госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в КНР.