Россия начала двигаться к разрушению модели партнерства с Китаем — Климкин

5 июля, 14:00
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Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин в Москве, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via REUTERS)

Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин в Москве, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV заявил, что Россия начала двигаться к разрушению модели партнерства с Китаем.

«Да, Китай всегда был старшим партнером, но сейчас у России есть момент, когда через определенное время будет вопрос точки невозврата, когда Россия начинает в критических вещах зависеть от Китая», — отметил Климкин в эфире Radio NV.

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Экс-глава МИД Украины подчеркнул, что это не нравится многим в России, потому что там «многие Китай ненавидят» и считают, что в долгосрочных интересах Китая «не иметь сегодняшней России, что в значительной степени соответствует реальности».

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По данным источников Financial Times, глава Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия против Украины.

По словам собеседников издания, с тех пор в разговорах с дипломатами других стран китайские чиновники начали называть отказ РФ от ядерных угроз своим достижением, и это помогает Пекину восстанавливать отношения с Европой.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал эту информацию «выдумками».

Издание The Wall Street Journal сообщало, что, по словам лидеров Китая, в их глазах авторитет России и Путина упал после 15 месяцев неудачной войны против Украины.

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Бывший госсекретарь и советник президента США по вопросам национальной безопасности в 1960—1970-х годах Генри Киссинджер в мае высказывал сомнение, что Китай и Россия способны на настоящее сотрудничество.

«Я никогда не встречал российского лидера, который сказал бы что-то хорошее о Китае. И никогда не встречал китайского лидера, который сказал бы что-то хорошее о России, к ним относятся скорее с презрением», — отмечал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в мае заявлял, что Россия «геополитически проиграла» войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Павел Климкин Россия-Китай радио NV

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