Облачно, вероятны спады. Cи Цзиньпин подготовил почву для тяжелого года — The Economist 7 января, 09:32 Эксклюзив NV Си Цзиньпин призвал лидеров партии «быть готовыми противостоять мощным ветрам, неспокойным водам и даже опасным штормам» (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Редактор раздела Китай The Economist Роджер Макшейн рассказывает о вызовах, с которыми столкнется эта страна, и подчеркивает, что ее нельзя недооценивать.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Навіть у мить свого тріумфу Сі Цзіньпін визнав, що над Китаєм нависли темні хмари. У жовтні 2022 року на з'їзді Комуністичної партії, що проводиться раз на п’ять років, Сі попри загальноприйняте [обмеження у два терміни] зберіг за собою посаду очільника партії на третій строк. Виступаючи у Пекіні перед близько 2,3 тис. делегатів, «керманич», як тепер його іменують державні ЗМІ (викликаючи тривожну згадку про звеличення Мао Цзедуна понад пів сторіччя тому), описав десятиліття переважно спокійного плавання під своїм керівництвом. Сі заявив, що крайню бідність подолано, а його політика «нульового ковіду» врятувала життя. Партія «ефективно стримувала етнічних сепаратистів, релігійних екстремістів та жорстоких терористів», похвалився він, використовуючи досить розпливчасті визначення кожної із цих груп. Однак він також закликав лідерів партії «бути готовими протистояти потужним вітрам, неспокійним водам і навіть небезпечним штормам».

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Сі вважає, що іноземні сили на чолі з Америкою хочуть стримати Китай. І не безпідставно. Чимало країн Заходу тривожить зростання Китаю. Адміністрація президента Джо Байдена намагалася стриножити китайські високотехнологічні галузі за допомогою санкцій та експортного контролю. Сі прагне змінити світовий порядок у спосіб, що влаштував би автократів. Він представляє авторитарну модель Китаю як переконливу альтернативу Заходу. І він має у своєму розпорядженні більше ресурсів, ніж будь-який інший деспот в історії.