Климкин рассказал, что означает встреча министра обороны Китая с Путиным

18 апреля, 13:55
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Встреча Ли Шанфу с Владимиром Путиным, 16 апреля 2023 года (Фото:Спутник/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Встреча Ли Шанфу с Владимиром Путиным, 16 апреля 2023 года (Фото:Спутник/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV рассказал, что означает состоявшаяся 16 апреля встреча министра обороны Китая Ли Шанфу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как объяснил Климкин Radio NV, эта встреча свидетельствует о том, что Китай хочет «наложить лапу» на оставшиеся в России военные технологии.

Также бывший министр считает встречу свидетельством того, что Китай продолжит использовать ослабленную Россию в противостоянии с Соединенными Штатами.

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«Я не думаю, что этот визит приведет к каким-то прорывным решениям в поставках летального оружия в Россию. Китайцы заведомо несколько дней назад устами министра иностранных дел сказали, что не будут поставлять оружие ни нам, ни России», — добавил он.

В то же время, Климкин не исключил переговоров китайцев с россиянами о поставках в Россию товаров двойного назначения.

«И это критично, конечно, для России, поскольку российский ВПК без китайских компонентов, в том числе чипов, но также некоторых других компонентов, эффективно работать не может», — отметил экс-министр.

Он подытожил, что китайцы и дальше будут использовать Россию, но не будут пересекать красные линии Запада.

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Климкин обратил внимание, что Ли Шанфу «фактически будет отвечать за технологическое перевооружение китайской армии» и «не столько является стратегом, имею в виду военным стратегом, сколько человеком, который стратегически видит техническую перезагрузку китайской армии, китайского сектора безопасности».

" Я думаю, что этот визит — также в каком-то смысле результат контакта Си и Путина, состоявшего в Москве. Так что я бы не был склонен его недооценивать. Одно дело — непосредственные поставки вооружения, и пока мы их не видим. А другое дело — возможность сотрудничества в разных технологических сферах", — сказал эксминистр.

16 апреля министр обороны Китая Ли Шанфу встретился с российским дииктатором Владимиром Путиным в Москве.

В ходе этой встречи Путин утверждал, что Минобороны России и Минобороны Китая регулярно обмениваются «полезной для нас информацией» и сотрудничают в «сфере военно-технического взаимодействия».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Москва Павел Климкин Россия-Китай Си Цзиньпин радио NV

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