Китай раскритиковал план Трампа ввести пошлины против партнеров России

Китай выступил против предложения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары стран, торгующих с Россией, если Кремль не прекратит войну в Украине в течение 50 дней.

Об этом сообщает DW.

«Китай решительно выступает против всех незаконных односторонних санкций […] В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

В то же время Линь Цзянь подчеркнул, что позиция Пекина по войне в Украине остается «четкой и последовательной».

«Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса», — добавил он.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

4 июля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Китая Ван И заявил главному дипломату Европейского Союза Каи Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины».