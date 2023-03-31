Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам

31 марта, 18:33
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Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами его страны.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан со ссылкой на трансляцию Совета безопасности ООН.

«Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны», — заявил он.

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Шуан подчеркнул, что в прошлом году пять лидеров ядерных стран выступили с заявлением, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.

«Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами», — добавил он.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Китай Ядерное оружие Российская агрессия Война России против Украины

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