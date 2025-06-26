Вмешательство президента США Дональда Трампа в ирано-израильскую войну заставляет Китай переосмыслить, как американский лидер может использовать военную мощь в случае конфликта в Азии, в частности в Тайване, говорится в материале Financial Times .

Отмечается, что Пекин резко раскритиковал решение Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам и выразил обеспокоенность угрозой, которую конфликт на Ближнем Востоке представляет для китайских линий энергоснабжения.

Но аналитики и официальные лица США и Тайваня заявили, что нападение на Иран приведет к радикальному переосмыслению внешнеполитическими советниками лидера Китая Си Цзиньпина того, как Трамп может действовать в отношении вопросов, которые Пекин считает жизненно важными для своих национальных интересов.

«Они думали, что Трамп 2.0 будет более прагматичным, поэтому, возможно, отношения будут более стабильными… Но это совсем не так», — сказала эксперт по вопросам ближневосточной политики Китая Андреа Гизелли.

Отмечается, что теперь Пекин должен подумать, захочет ли Трамп во время второго срока держаться в стороне от конфликтов в регионе, или наоборот — решит вмешаться военно, если Китай попытается силой захватить Тайвань.

Один американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что решение Трампа отдать приказ о воздушных ударах будет противоречить распространенному в Китае мнению, что угрозы президента «нельзя воспринимать всерьез».

«Теперь мысль о том, что он дрогнет во время кризиса, была развенчана; это восстановило определенное сдерживание в отношении Китая», — сказал чиновник.

Один из собеседников, знакомый со взглядами правительства Тайваня, сказал, что в Тайбэе сейчас думают, какие последствия могут иметь действия США против Ирана.

По его словам, сначала в тайваньском правительстве считали, что Трамп разрушил представление о том, что в Вашингтоне всем управляют изоляционисты, ведь даже среди его соратников были споры с неоконсерваторами относительно использования американской силы за рубежом.

«Это, вероятно, должно помочь в сдерживании Китая. Но нам нужно время, чтобы увидеть, как Китай приспосабливается к этому в конкретных условиях», — сказал он.

Старшая научная сотрудница вашингтонского аналитического центра Stimson Center, Юн Сунь заявила, что решение Трампа атаковать Иран поставило «очень большой знак вопроса» над предыдущим мнением Китая о том, что он выступает за деэскалацию и не будет вмешиваться в кризисы вокруг Тайваня.

«После этой войны с Ираном китайцы будут гораздо более трезвыми в этой оценке», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, Пекину придется пересчитать, может ли его деятельность в «серой зоне», в частности проведение вылетов ВВС и ВМС вблизи Тайваня, спровоцировать реакцию со стороны Трампа.

Эксперты и региональные чиновники также размышляют над тем, не подорвет ли передислокация американских активов из Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток сосредоточенность Вашингтона на Китае как на «угрозе, идущей в ногу со временем», или мощнейшем военном сопернике.

«Каждый, кто думает об Индо-Тихоокеанском регионе, думает об этом. Китай также думает об этих последствиях», — сказала эксперт по Китаю в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Тувия Геринг.

Геринг также отметила, что конфликт на Ближнем Востоке также дал Народно-освободительной армии Китая еще одну возможность наблюдать за возможностями американского оружия и перехватчиков.

«Они уже учатся на опыте войны в Израиле с 7 октября и на опыте войны в Украине. Сейчас они также оценивают эффективность американского и иранского оружия — что попало, что не попало… Китай и Иран могли бы сотрудничать в этом вопросе за закрытыми дверями», — сказала она.

В то же время тайваньский чиновник заявил, что быстрое прекращение огня после атаки США отражает решимость администрации Трампа «быстро покончить» с кризисом на Ближнем Востоке, чтобы не отвлекаться на Индо-Тихоокеанский регион.

Отмечается, что угрозы Ирана закрыть критически важный маршрут торговли нефтью через Ормузский пролив также подсветили Пекину необходимость ускоренного достижения энергетической самодостаточности.

Аналитики говорят, что беспокойство по поводу энергетической безопасности может стимулировать новые дискуссии по долговременному газопроводу «Сила Сибири-2» между Россией и Китаем.

Директор Ближневосточного научно-исследовательского института при Национальной академии региональных и страноведческих исследований при Ренминском университете Китая Тянь Вэньлинь также сказал, что Китай может получить стратегическую «возможность», если США глубже закрепятся на Ближнем Востоке. Но Иран, значительно ослабленный конфликтом, был бы неблагоприятным для геополитических и экономических интересов Китая.

«Это огромный кризис, но в нем есть возможности, а в возможностях — опасности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерные объекты страны были «серьезно повреждены» в результате американских авиаударов. Это стало первым разом, когда Тегеран признал ущерб, нанесенный американскими ударами по своим ядерным объектам.

Инфографика: NV

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью уничтожены после американских ударов.

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

Телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку отмечал, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

«Фейковые новости CNN вместе с неудачниками New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены», — написал Трамп.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.