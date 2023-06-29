Китай выдвинул ультиматум США насчет переговоров на уровне министров обороны 29 июня, 16:42 Флаги США и Китая (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Китай требует у США снять односторонние санкции для того, чтобы сделать возможными переговоры министров обороны двух стран.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэньюй, сообщает Bloomberg.

«Американская сторона знает причину сложностей в отношениях (на уровне министерств обороны — ред.) с Китаем — она фактически ввела односторонние санкции против Китая. Такие препятствия должны быть устранены, прежде чем между двумя странами может начаться какой-либо обмен и сотрудничество», — рассказал представитель посольства Китая.

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Как уточняют в Bloomberg, Лю Пэньюй имел ввиду просьбы США о контактах с министром обороны КНР Ли Шанфу, в частности Вашингтон хотел организовать встречу китайского чиновника с главой Пентагона Ллойдом Остином в июне.

Такое заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин обвинил Китай в том, что страна «не согласилась продвинуться вперед» в создании более тесных каналов связи между военными.