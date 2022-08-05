После визита на Тайвань. Китай решил ввести санкции против Пелоси и ее родственников 5 августа, 11:51 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Китай объявил о введении санкций против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее поездки на Тайвань.

Об этом сообщает Bloomberg News.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

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Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

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