Китайские предложение не является мирным планом, но страны Запада разделяют некоторые его пункты — посол Германии 22 марта, 15:43 Анка Фельдгузен (Фото:Скриншот видео Media Center Ukraine/Youtube)

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен убеждена, что предложения Китая по урегулированию войны России против Украины не являются мирным планом. Однако она подчеркнула, что страны Запада разделяют некоторые его пункты.

«Китайский документ не является мирный план. Мирные планы — это прежде всего резолюция, поддержанная в Нью-Йорке (на Генассамблее ООН) 141 страной 23 февраля, и есть план президента Зеленского из 10 пунктов», — сообщила дипломат во время брифинга.

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Фельдгузен добавила, что не видит необходимости искать что-то новое, если план уже есть на столе. При этом она подчеркнула, что в Берлине разделяют несколько пунктов китайской позиции, в частности, Запад приветствует положение о недопустимости ядерной эскалации.

В то же время она напомнила, что в пункте, где КНР выступает за территориальную целостность государств, нет четкого заявления о том, что украинские территории должны быть освобождены. Также посол подчеркнула, что Китай должен четко сказать, что Россия совершает насилие.

«Мы ожидаем от Китая, чтобы они называли это не конфликтом, а войной, и чтобы они вместе с нами (требовали — ред) вывода российских войск с территории Украины», — сказала Фельдгузен.

20−22 марта глава Китая Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.