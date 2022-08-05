Очень четкий сигнал. Китай устроил квазиокружение Тайваня и не собирается останавливаться на этой стране — Климкин 5 августа, 14:13 Народно-освободительная армия Китая проводит учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе, 4 августа (Фото:Eastern Theatre Command/Handout via REUTERS)

Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов, рассказал Радио НВ, зачем Китай устроил квазиокружение Тайваня.

В интервью Радио НВ Климкин выразил мнение, что в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань «Китай сразу не будет действовать».

Дипломат сравнил запрет Китая на импорт овощей и фруктов из Тайваня с реакцией России на санкции Запада в 2014 году.

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«Но есть и более серьезные вещи: учения китайских войск, причем с запретом заходить в морское и воздушное пространство, причем впервые, подчеркиваю, впервые в истории. Это не только в проливах, но и восточнее Тайваня. Если посмотреть на карту этих учений, это квазиокружение и очень четкий сигнал», - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что не считает, что Китай в ближайшее время пойдет на жесткие военные действия.

«Надвигается съезд Коммунистической партии осенью, для китайцев стабильность – это нечто абсолютное и абсолютная ценность».

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки в Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.



Климкин также сказал, что Китай не хочет останавливаться на Тайване и хотел бы установить контроль над Азией.

«Мы же прекрасно понимаем, что Китай не хочет останавливаться на Тайване, они считают его своим. И здесь, кстати, тоже, хоть я и не люблю параллели, но поймите: вот здесь Путин хочет Украину, а потом хочет пойти дальше. Китай, конечно, хочет пойти дальше по-другому, но тем не менее контроль за Азией как за своей сферой влияния там точно есть в планах.И здесь американцы четко показали: нет, так не будет, играем по нашим правилам и садимся или стоим, но серьезно разговариваем», — отметил он.

Визит Пелоси на Тайвань – первая поездка представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательство» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси в Тайвань.

4 августа Китай начал военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.

На фоне запуска ракет со стороны Китая Тайвань отменил авиарейсы.

В этот же день более 20 истребителей Китая пересекли линию разграничения с Тайванем.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически отрицает попытки любых стран устанавливать отношения с Тайванем или посещать остров. США признают легитимность КНР как одного государства, но продолжают развивать связи с островом.

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