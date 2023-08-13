«Будут решительные меры». Китай пригрозил США последствиями из-за визита вице-президента Тайваня 13 августа, 21:27 В воскресенье, 13 августа, МИД Китая осудил кратковременный визит вице-президента Тайваня Уильяма Лая в США и пригрозил Вашингтону «решительными мерами» (Фото:Jeenah Moon/Reuters)

Министерство иностранных дел Китая пригрозило США «решительными действиями» в защиту своего суверенитета из-за кратковременного визита вице-президента Тайваня Уильяма Лая в Нью-Йорк.

Об этом пишет издание The Guardian.

Медиа сообщает, что Уильям Лай прибыл в Нью-Йорк вечером 12 августа. Он сделал непродолжительную остановку, после чего планировал отправиться в Парагвай, чтобы присутствовать на инаугурации нового президента Сантьяго Пеньи. Затем политик запланировал сделать короткую остановку в Сан-Франциско на обратном пути в Тайбэй.

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The Guardian добавляет, что вице-президент встретился со своими сторонниками, которые размахивали флажками Тайваня. В Нью-Йорке Лай выступит с речью перед зарубежными тайваньцами, но не планирует встречаться с законодателями США.

Источник The Guardian сообщил, что сам визит должен быть «сдержанным», поскольку это могло нарушить ранее согласованную позицию между Тайбэем и Вашингтоном о «управлении рисками».

На этот визит отреагировали в дипломатическом ведомстве Китая. МИД КНР сразу осудило поездку Лая и заявило, что выступают против любой формы визита в США «сепаратистов независимости Тайваня». Самого же вице-президента Тайваня спикер МИД Китая назвал «нарушителем спокойствия».

«Китай внимательно следит за развитием событий и будет принимать решительные и энергичные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — говорится в тексте комментария спикера МИД Китая.

The Guardian цитирует тайваньских чиновников, в чем суть таких действий и заявлений из КНР. Они убеждены, что Китай пытается использовать кратковременный визит Уильяма Лая в США как «повод для запугивания тайванцев» перед президентскими выборами в следующем году и «заставить их бояться войны».

