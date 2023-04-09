Есть ли у Макрона шанс изменить позицию Китая по войне против Украины — Климкин 9 апреля, 12:47 Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон во время встречи в Китае 7 апреля 2023 года (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV рассказал, есть ли у президента Франции Эммануэля Макрона шанс изменить позицию Китая относительно войны против Украины.

«Конечно. Он с собой увлек многих бизнесменов, представителей интеллектуальной среды. Макрон думает, что он всех может, так сказать, перехитрить в хорошем смысле. И хочет, чтобы Франция играла роль балансирующего государства. Но очень важно, чтобы балансировка не превращалась в то, чтобы пропетлять. Поскольку между балансировкой и петлянием есть фундаментальная концептуальная разница. И я очень желаю успеха Макрону, он интересный человек», — сказал Климкин, отвечая на соответствующий вопрос в эфире Radio NV.

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По словам экс-министра, «французы подготовились, у них есть разные идеи, предложения, которые они повезли в Пекин», а какие из них получат поддержку будет понятно на следующей неделе и в следующем месяце.

«Роль Макрона значительна, она не является решающей в диалоге с Си. Но тем не менее она значительна, он взял с собой президента Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляен для того, чтобы он говорил не только от имени Франции, но и от имени ЕС. И идея Макрона очень проста: сказать Китаю, что ЕС не враг. ЕС, конечно, будет и дальше находиться в логике соревнования с Китаем, но не враждовать. И этот тезис действительно вооружает Макрона», — добавил он.

По данным Politico, Макрон не смог изменить позицию Си Цзиньпина по поводу войны России против Украины.

По словам французского дипломата, знакомого с переговорами, во время встречи с Си Макрон заявил, что Запад обеспокоен тем, что Пекин поставит оружие РФ.

«Президент призвал Си не осуществлять поставки в Россию, которые помогли бы ей в войне против Украины. Си сказал, что эта война – не его дело», – сказал дипломат, анонимно описывая частную беседу.

Макрон призвал Си Цзиньпина «вернуть России здравый смысл» и способствовать переговорам.

По словам Макрона, глава КНР исключает использование ядерного оружия во время полномасштабной войны против Украины, развязанной Россией.



После переговоров Макрона и Си Цзиньпина французский дипломатический источник сказал Reuters, что Китай готов вместе с Францией работать над «прекращением войны [России против Украины] путем переговоров». Глава КНР также дал понять, что готов позвонить президенту Зеленскому "в свое время", сообщил источник.