Китай хочет, чтобы иностранные посольства убрали плакаты в поддержку Украины 16 мая, 16:27 Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

Министерство иностранных дел Китая обратилось в иностранные посольства и международные организации с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для «политической пропаганды» и убрать плакаты в поддержку Украины.

Об этом сообщает Kyodo.

В материале говорится, что в Пекине многие посольства разместили вывески с изображением флага Украины. Также на зданиях висят плакаты с сообщениями на китайском и английском языках. На них написаны слова в поддержку Украины.

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В МИД Китая призвали посольства и международные организации не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и «избегать вызывания конфликтов между государствами».

В понедельник, 15 мая топ-дипломат Китая начнет тур по Украине, России и ряду городов Европы, в Пекине заявили, что поездка направлена на обсуждение. «политическое урегулирование» войны РФ против Украины.

Специальный представитель Китая по делам Евразии и бывший посол в России Ли Хуэй посетит Польшу, Францию и Германию во время многодневной поездки.

Ли является самым высоким китайским чиновником, посетившим Украину после полномасштабного российского вторжения.

Это произошло спустя несколько недель после того, как китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

