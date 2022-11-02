Китай сопротивляется переговорам по ядерному сдерживанию — Пентагон

2 ноября, 06:00
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Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Китай не проявил заинтересованности обсуждать шаги по снижению риска, связанного с ядерным оружием. КНР производит значительное расширение своих ядерных сил.

Об этом заявили высокопоставленные должностные лица Пентагона, пишет Reuters.

Пентагон заявляет, что Китай движется к тому, чтобы к 2030 году иметь тысячу ядерных боеголовок.

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Пекин долгое время сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями, утверждая, что США уже имеют гораздо больший арсенал.

Заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями Александр Белл заявил Атлантическому совету, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не приступили к взаимодействию по этому вопросу.

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«Как первый шаг мы бы очень хотели поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении», — сказал Белл.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Ядерное оружие Ядерное вооружение Ядерная угроза Пентагон США-Китай

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