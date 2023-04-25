Проба пера Китая. Как скандальными заявлениями дипломатов Пекин тестирует единство Европы и какой вызов получил от Италии — интервью NV 25 апреля, 11:34 NV Премиум Батальон почетного караула Пекинского гарнизона, 19 апреля 2023 года (Фото:Ken Ishii/Pool via REUTERS)

Виктор Константинов, доцент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, в интервью Radio NV рассказал, как китайское руководство пытается «протестировать» скандальными заявлениями собственных дипломатов единство государств Европы.

— Мы услышали это заявление со стороны посла Китая во Франции. Дальше произошло еще несколько событий. Во-первых, это интервью удалили из WeChat. И в конце концов спикер МИД Китая Мао Нин сказала, что Китай уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств. Можете ли вы представить себе, что этот посол Лу Шае сказал что-то такое, чего не думает, чего не считает официальный Китай?

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— Это себе представить сложно. Вообще обычно послы не говорят чего-то совершенно от себя, а тем более, когда мы говорим о государстве с таким уровнем внутреннего контроля и внешнего, как Китай. Но с другой стороны, это не обязательно единственная точка зрения, которая есть сегодня в Китае. В этом плане использовать посла для проверки реакции — это тоже довольно распространенная историческая практика.

— Вы имеете в виду протестировать, как на это отреагируют страны, какая реакция будет на такие заявления?