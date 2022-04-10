Китай тайно завез в Сербию современные системы ПВО — AP 10 апреля, 19:59 Цей матеріал також доступний українською Китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (Фото:missilery.info)

По данным журналистов агентства Associated Press, китайские транспортные самолеты привезли в Сербию современные зенитно-ракетные комплексы HQ-22 класса земля-воздух.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Как пишет AP со ссылкой на данные военных экспертов, утром в субботу, 9 апреля, шесть транспортных самолетов Y-20 Военно-воздушных сил КНР приземлились в международном аэропорту Белграда имени Николы Теслы.

Видео дня

На борту самолетов, скорее всего, были современные китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-22, которые сербское правительство приобрело у Китая еще в 2019 году.

Шесть самолетов летели через воздушное пространство двух стран-членов НАТО — Турции и Болгарии. По мнению военных экспертов, это должно было стать демонстрацией силы и влияния Китая.

Министерство обороны Сербии не ответило на запрос АР о комментарии. В то же время сербский президент Александр Вучич заявил, что он покажет «последнюю гордость» сербского войска во вторник, 12 апреля, или среду, 13 апреля.

Американские чиновники ранее советовали Сербии отказаться от этого соглашения, поскольку интеграция страны с Европейским Союзом и западными партнерами предполагает, что ее вооружение должно быть совместимым с типами вооружения западных стран.

Сербия поддерживает тесные партнерские отношения с Китаем и Россией, а в предыдущие годы покупала российские и китайские типы вооружения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.