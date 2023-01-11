В Центральной Азии игроком № 1 фактически уже стал Китай — Климкин.

11 января, 17:34
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Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым, 21 декабря (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым, 21 декабря (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио NV заявил, что в Центральной Азии игроком № 1 фактически уже стал Китай, а Россия потеряла свое влияние.

«Политическое влияние России как наследницы Советского Союза окончательно надломилось в Центральной Азии на 100%», — заявил Климкин в эфире Радио NV.

https://www.youtube.com/watch?v=IqvVto0UNSw

В то же время, он выразил мнение, что представители властей Казахстана «пытаются балансировать».

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«Помните, у нас тоже когда-то был такой идиотский период многовекторности. Так вот, сейчас Казахстан пытается играть в ту же игру, имея Китай, имея влияние в частности Запада, другие влияния», — сказал бывший глава МИД.

Климкин подчеркнул, что, по его мнению, «сегодня в Центральной Азии игроком № 1 фактически уже стал Китай».

«И если брать геополитический результат № 1 2022 года — это то, что в конце концов именно Китай сейчас является определяющей силой в этом регионе, причем это касается не только Казахстана, но и многих других», — сказал он.

По словам бывшего главы МИД, это касается и контактов с талибами, в которых «точно уж не Путин и не российский режим играет первую и, наверное, уже вторую скрипку».

«Та значительная часть незападного мира, а Казахстан я отношу именно к незападному миру, она, во-первых, имеет подозрение относительно Запада. А во-вторых, каким-то образом хочет заниматься балансом, то, что мы называем многовекторностью. Потом это отразится, но, тем не менее, нам очень важно, чтобы этот незападный мир понимал, что Путин — это точно не будущее. Это то, что потеряло образ будущего, это то, что потеряло смысл, что они делают, за что они воюют и что смотрят они только в прошлое. И такие люди, как Токаев, я абсолютно и даже знаю это из своих источников, это очень хорошо понимает», — подытожил Климкин.

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Ранее издание Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией, сообщало, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину.

Стенограмма их разговора не была обнародована, однако один из чиновников сообщил FT, когда Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Цзиньпина. Он сказал, что Россия «не исключает принятия каких-либо возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».

Китайская сторона восприняла эту фразу как сигнал о возможности ограниченного военного участия, а не о массовом вторжении, которое начал российский диктатор.

Издание также сообщает, что, несмотря на все публичные провозглашения «двусторонней дружбы», в частных разговорах ряд китайских чиновников выражает определенную долю недоверия к Путину.

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».

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Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Китай Павел Климкин Казахстан Россия-Китай радио NV

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