Белый дом призвал Си Цзиньпина провести переговоры с Зеленским 13 марта, 21:47 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

США призвали главу Китая Си Цзиньпина поговорить напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

Об этом сообщает CNN.

«Мы призываем президента Си связаться с президентом Зеленским, потому что считаем, что КНР и сам президент Си должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую», — заявил Салливан.

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Он сказал, что США поощряли этот разговор и публично, и в частном порядке.

Салливан добавил, что американские официальные лица говорили в понедельник, 13 марта, с украинскими коллегами, и что Киев официально не получал подтверждения того, что с Си Цзиньпином состоится телефонный звонок или видеоконференция.

24 февраля Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. В первый и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения.

Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин планирует провести первый за почти два года и с начала развязанной Россией полномасштабной войны разговор с Зеленским.

Ожидается, что переговоры состоятся после визита Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину в РФ на следующей неделе.