«Внимательно рассматриваем». Еврокомиссия планирует изучить решение Байдена об ограничениях в технологический сектор Китая — Reuters 10 августа, 17:52 Еврокомиссия изучает ограничения США на инвестиции в технологический сектор Китая (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Европейская комиссия хочет тщательно изучить ограничения США на инвестиции в китайский сектор экономики, сообщает Reuters со ссылкой на письмо пресс-секретаря Еврокомиссии и комментарий спикера Минэкономики ФРГ.

«Мы принимаем во внимание указ об исходящих инвестициях, опубликованный США 9 августа. Мы внимательно проанализируем этот указ. Мы находимся в тесном контакте с администрацией США и надеемся на продолжение сотрудничества по этому вопросу», — говорится в электронном письме пресс-секретаря Еврокомиссии.

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Спикер министерства экономики Германии в комментарии для медиа сообщил, что получил решение Еврокомиссии провести оценку таких ограничений.

«Мы будем активно участвовать в этом процессе», — заявил он в комментарии для медиа.

Reuters резюмирует, что ФРГ все еще старается оправиться от разрыва экономических связей с Россией, и стремится снизить риски от инвестиций из Китая. На фоне этого Берлин начал рассматривать введение мер по борьбе с «рискованными иностранными инвестициями».