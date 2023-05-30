Китай отклонил просьбу США о встрече министров обороны — Пентагон 30 мая, 09:33 Ли Шанфу не хочет встречаться с Ллойдом Остином (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via Reuters)

Китай отклонил просьбу США о встрече глав оборонных ведомств двух стран на ежегодном форуме по безопасности в Сингапуре.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на Пентагон.

«Ночью КНР сообщила США, что отклонила наше приглашение, сделанное в начале мая, о встрече министра Ллойда Остина с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре», — отметили в американском оборонном ведомстве.

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В Пентагоне подчеркнули, что верят в открытое общение, «чтобы гарантировать, что конкуренция не перейдет в конфликт».

Остин и Шанфу прибудут в Сингапур для участия в ежегодном форуме, который откроется 2 июня. Это неформальная встреча представителей оборонных ведомств и аналитиков, в рамках которой также проводится ряд параллельных встреч.

Ожидается, что оба проведут двусторонние встречи с коллегами из разных стран региона.

Китайские официальные лица не объяснили причину отказа главы минобороны КНР, но некоторые аналитики в области безопасности говорят, что возможной причиной является раздражение Пекина санкциями США против него.

В начале мая стало известно, что США добиваются встречи главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу, чтобы попытаться возобновить контакты по линии военных, но Пекин отклонял многочисленные просьбы.

СМИ сообщали, что любая встреча «будет неловкой для обеих сторон». США ввели санкции против Ли Шанфу в 2018 году за участие в сделках по покупке российских самолетов Су-35 и систем С-400.

В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считается шпионским устройством.

Ранее Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ о сбитии. Он прислушивался к совету, поэтому воздушный шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.

В марте лидер Китая Си Цзиньпин обвинил США в «подавлении» Пекина во время своей необычно резкой речи. Китайский лидер попытался переложить на Вашингтон ответственность за собственную политику, включая жесткие меры по борьбе с COVID-19 и давление на технологические компании.