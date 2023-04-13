Слитые документы Пентагона: Китай согласился поставить России летальное оружие — WP 13 апреля, 21:03 Лидер Китая Си Цзиньпин в Москве 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Китай одобрил поставку летальной военной помощи стране-агрессору России в начале 2023 года, сообщает The Washington Post в четверг, 13 апреля, со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы США.

По данным WP, информация была получена благодаря прослушке российской Службы внешней разведки. Результаты прослушки включили в отчет с пометкой «совершенно секретно», датированный 23 февраля и составленный аппаратом директора Национальной разведки США.



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В документе со ссылкой на разведданные сообщается, что, по данным российской СВР, Китай «одобрил поставки» оружия России под видом гражданских товаров. Источник информации СВР не называется.

Высокопоставленный представитель Белого дома сказал WP, что США не видят доказательств того, что Китай передает России летальную помощь, но «по-прежнему обеспокоены и продолжают внимательно следить за ситуацией». Его слова подтвердил другой высокопоставленный источник WP в Пентагоне.



Издание Politico ранее сообщало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.



6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.



По данным The Washington Post, за утечкой может стоять сотрудник американской военной базы, который делился секретными документами с группой виртуальных знакомых.



Позже американские СМИ назвали имя предполагаемого виновника утечки — это 21-летний военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра.