Слитые документы Пентагона: Китай согласился поставить России летальное оружие — WP

13 апреля, 21:03
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Лидер Китая Си Цзиньпин в Москве 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин в Москве 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Китай одобрил поставку летальной военной помощи стране-агрессору России в начале 2023 года, сообщает The Washington Post в четверг, 13 апреля, со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы США.

По данным WP, информация была получена благодаря прослушке российской Службы внешней разведки. Результаты прослушки включили в отчет с пометкой «совершенно секретно», датированный 23 февраля и составленный аппаратом директора Национальной разведки США.

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В документе со ссылкой на разведданные сообщается, что, по данным российской СВР, Китай «одобрил поставки» оружия России под видом гражданских товаров. Источник информации СВР не называется.

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Высокопоставленный представитель Белого дома сказал WP, что США не видят доказательств того, что Китай передает России летальную помощь, но «по-прежнему обеспокоены и продолжают внимательно следить за ситуацией». Его слова подтвердил другой высокопоставленный источник WP в Пентагоне.

Издание Politico ранее сообщало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

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6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

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В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.

По данным The Washington Post, за утечкой может стоять сотрудник американской военной базы, который делился секретными документами с группой виртуальных знакомых.

Позже американские СМИ назвали имя предполагаемого виновника утечки — это 21-летний военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Китай КНР Разведка Военная помощь Поставки оружия Американская разведка Россия-Китай The Washington Post Разведка США Война России против Украины

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