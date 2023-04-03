Китайский воздушный шар-шпион собрал разведданные с секретных военных объектов США — NBC 3 апреля, 15:16 4 февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар (Фото:Скриншот/YouTube/WFAA)

Китайский воздушный шар-шпион собирал разведданные с секретных военных объектов США, сообщает NBC со ссылкой на двух нынешних высокопоставленных чиновников США и одного экс-топ чиновника администрации президента США.

По данным телеканала, шар-шпион смог собрать разведданные с нескольких секретных американских военных объектов, несмотря на усилия администрации президента США Джо Байдена помешать ему это сделать.

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По словам трех официальных лиц, Китаю удалось управлять воздушным шаром, и он мог совершить несколько пролетов над некоторыми объектами (иногда летая в форме восьмерки) и передавать собранную им информацию обратно в Пекин в режиме реального времени.

По словам официальных лиц, разведывательные данные, собранные Китаем, в основном были получены из электронных сигналов — они могут быть получены от систем вооружения или включают сообщения от персонала базы, а не изображения.

Три чиновника заявили, что Китай мог бы собрать гораздо больше разведывательных данных с секретных объектов, если бы не усилия администрации.

4 февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считается шпионским устройством.

Ранее Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ о сбитии. Он прислушивался к совету, поэтому воздушный шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.