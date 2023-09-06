Была нейтральная. Китай смягчил свою позицию по поводу войны в Украине

6 сентября, 23:54
Поделиться:
Президент Китая Си Цзиньпин (Фото:GIANLUIGI GUERCIA/Pool via REUTERS/File Photo)

Президент Китая Си Цзиньпин (Фото:GIANLUIGI GUERCIA/Pool via REUTERS/File Photo)

Накануне саммита G20 Китай смягчил свою позицию по поводу войны в Украине. Ранее КНР сохраняла нейтральную позицию относительно вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназваного французского чиновника.

По данным издания, китайские чиновники, участвующие в переговорах по заключительному коммюнике саммита G20, заняли более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом.

Видео дня

Читайте также:
Китай — угроза или нет? Какой ответ может дать история

Как сообщил французский чиновник, все страны G20 пришли к общей позиции по войне в Украине. Однако с Россией «еще предстоит найти компромисс».

При этом Индия отказалась осудить вторжение России в Украину.

Индия решила не приглашать Украину на саммит Большой двадцатки, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели.

Читайте также:
Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
США, Россия, ЕС и Китай. Кто и как влияет на украинскую политику

В то же время замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил, что Киев работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Индия Россия-Китай Саммит G20 Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X