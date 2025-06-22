Китай отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана

Китай решительно осуждает атаки США на Иран и бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии, заявил 22 июня спикер МИД Китая.

Об этом сообщает Xinhua.

Представитель китайского МИДа сделал это заявление, когда его попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, отмечает китайское новостное агентство.

Реклама

МИД Китая полагает, что действия США серьезно нарушили цели и принципы Устава ООН и международного права и обострили напряженность на Ближнем Востоке.

Спикер добавил, что Китай призывает стороны конфликта, в частности Израиль, как можно скорее достичь прекращения огня, обеспечить безопасность гражданского населения и начать диалог и переговоры.

Представитель МИДа также сказал, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы объединить усилия и поддерживать справедливость и работать над восстановлением мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.