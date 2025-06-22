Китай отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана

22 июня, 15:54
Поделиться:
Китай осудил бомбардировку иранских ядерных объектов (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Китай осудил бомбардировку иранских ядерных объектов (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Китай решительно осуждает атаки США на Иран и бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии, заявил 22 июня спикер МИД Китая.

Об этом сообщает Xinhua.

Представитель китайского МИДа сделал это заявление, когда его попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, отмечает китайское новостное агентство.

Реклама

МИД Китая полагает, что действия США серьезно нарушили цели и принципы Устава ООН и международного права и обострили напряженность на Ближнем Востоке.

Читайте также:
«Это не объявление войны». Какие существуют сценарии для Ирана и на что рассчитывает Дональд Трамп — NYT

Спикер добавил, что Китай призывает стороны конфликта, в частности Израиль, как можно скорее достичь прекращения огня, обеспечить безопасность гражданского населения и начать диалог и переговоры.

Представитель МИДа также сказал, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы объединить усилия и поддерживать справедливость и работать над восстановлением мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Читайте также:
Ядерная программа Ирана «существенно» сокращена ударами — президент Израиля

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

Читайте также:
GBU-57, Tomahawk и бомбардировщики В-2. Чем и как США ударили по Ирану — краткий анализ эксперта по вопросам авиарынка Богдана Долинце

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Иран США Ядерная программа Ирана Бомбардировка Китай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X