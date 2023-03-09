Китай считает, что война против Украины завершится летом 2023 года. Поэтому и представил «мирный план» — СМИ 9 марта, 15:56 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» о полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не выводу российских войск.

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Однако этому предшествовал декабрьский отчет Академии военных наук (AMS), которая непосредственно подчиняется Народно-освободительной армии и регулярно предоставляет рекомендации и отчеты Центральному военному комитету Коммунистической партии.



Близкие к китайскому правительству источники рассказали изданию, что в декабре AMS завершила симуляцию войны в Украине. Согласно результатам, война подойдет к завершению примерно летом 2023 года, и «Россия одержит верх». В докладе говорится, что «как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета».



Nikkei предполагает: вполне возможно, что результаты сместили в пользу РФ, чтобы угодить склоняющемуся к Москве руководству Китая. Однако, услышав прогноз AMS, Пекин подготовил «мирное предложение» к годовщине полномасштабной войны. Оно нацелено на достижение трех целей, включая возобновление отношений с Европой и стремление сохранить дружеские отношения с Украиной, пишет издание. «Мирный план» включает положение о восстановлении экономики, что свидетельствует о том, что Пекин уже рассматривает возможность экономической помощи. Конечная желаемая цель состоит в том, чтобы «КНР играла ведущую роль в достижении прекращения огня».

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

