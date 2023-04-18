Путин перенимает опыт Китая по цифровому контролю — Климкин 18 апреля, 15:02 Встреча российского диктатора Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин перенимает опыт цифрового контроля над гражданами у Китая.

«Фактически Путин перенимает опыт Китая по цифровому контролю, в России это скорее будет похоже на цифровой ГУЛАГ. В Китае действует принцип так называемого социального рейтинга, когда человек открыт цифровому наблюдению», — сказал Климкин в эфире Radio NV.

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Бывший глава МИДа напомнил, что в России недавно приняли закон «по так называемым цифровым повесткам и теперь не так просто будет кому-то спрятаться, все данные будут у силовиков, включая ваше водительское удостоверение, все данные по владению собственностью и тому подобное».

Он предположил, что между Россией и Китаем есть определенная автократическая солидарность.

11 апреля Госдума утвердила поправки к законодательству России по вручению повесток военнообязанным в электронной форме и мер по борьбе с игнорирующим призыв. На следующий день законопроект прошел Совет Федерации, а 14 апреля его подписал российский диктатор Владимир Путин.



Сообщение о повестке на портале Госуслуг будет считаться дошедшим до адресата с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Если призывник не получил бумажную повестку, не заметил электронную или удалил аккаунт на Госуслугах, повестка все равно будет считаться врученной через семь дней после размещения в спецреестре.

Сразу после отправки повестки ее получатель может быть поражен в правах.

Военнообязанному запретят уезжать из страны. Ограничение вступит в силу со дня, когда повестка будет считаться врученной, и будет действовать, пока призывник не явится в военкомат.

После вручения повестки военнообязанный должен явиться в военкомат в указанный день. Против тех, кто не придет вовремя, через 20 дней будут введены запреты — они не смогут становиться индивидуальными предпринимателями, распоряжаться недвижимостью, управлять автомобилем, брать кредиты и ссуды.

Региональные власти могут вводить другие ограничения, включая отказ от социальных выплат, льгот и других мер поддержки. Отменяются все запретительные меры в течение суток после явки в военкомат.