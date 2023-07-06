«У разбитого корыта». Китай не сдержал эмоций из-за разочарования российскими «Кинжалами» — Грабский

6 июля, 15:16
NV Премиум
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Остатки сбитой над Киевом российской аэробаллистической ракеты Кинжал (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Остатки сбитой над Киевом российской аэробаллистической ракеты Кинжал (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Спецпосланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй сомневался, что украинцам из зенитно-ракетного комплекса Patriot удалось сбить аэробаллистическую российскую ракету «Кинжал» Х-47.

Ему предлагали продемонстрировать обломки, но он покинул Киев, так и не просмотрев их.

Почему спецпосланник из Пекина так отреагировал, в эфире Radio NV объяснил военный эксперт Сергей Грабский.

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Сергей Грабский

военный эксперт

Я бы это назвал финансовым разочарованием, потому что Россия, ведя активную пропагандистскую кампанию по продвижению своего оружия, создала иллюзию того, что «Кинжал» — это непобедимое оружие. И за этой иллюзией стоят очень большие деньги.

Китай надеялся на то, что Россия создала что-то чрезвычайно новое, рассчитывал на использование этого оружия, безусловно, в своих интересах.

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А тут получилось так, что старенькие добрые Patriotы, оказывается, способны уничтожать это оружие. Можете себе представить, каких средств это стоило именно Китайской Народной Республике?

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Китай Россия-Китай ЗРК Patriot Радио NV Война России против Украины Х-47 Кинжал

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