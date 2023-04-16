«Сотрудничество развивается хорошо». Путин встретился с министром обороны Китая 16 апреля, 20:48 Встреча российского диктатора Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу, 16 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин встретился с главой Минобороны Китая Ли Шанфу, оба утверждают, что сотрудничество между военными ведомствами их стран «развивается хорошо».

«Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений, в экономике, социальной, культурной и образовательной отрасли и по линии военных ведомств», — передает слова российского диктатора на встрече с министром обороны КНР российское агентство Интерфакс.

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Путин также утверждал, что Минобороны России и Минобороны Китая регулярно обмениваются «полезной для нас информацией» и сотрудничают в «сфере военно-технического взаимодействия».

Также российский диктатор заявил, что РФ и КНР проводят совмесные учения как на Дальнем Востоке, так и в Европе, в которых задействованы сухопутные войска, флот и ВВС.

Он назвал эти учения «важнейшим направлением, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений».

Глава Минобороны КНР Ли Шанфу заявил, что «в последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо», что, по его словам, «вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной».

Китайский министр также поблагодарил российского диктатора за то, что тот нашел для него время для встречи «в уикэнд» и отметил, что специально выбрал для первого визита на своей должности Россию, «чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений».

О визите министра обороны Китая в Россию стало известно 14 апреля. Генерал Ли Шанфу был назначен министром обороны КНР в начале марта.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.