Китай проводит военные учения вокруг Тайваня во время визита на остров делегации США

15 августа, 16:21
Военные учения в Китае, 14 августа (Фото:cnsphoto via REUTERS)

Военные учения в Китае, 14 августа (Фото:cnsphoto via REUTERS)

В Китае заявили, что провели дополнительные военные учения вблизи Тайваня 15 августа, пока на острове с визитом находится группа законодателей США.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, Китай организовал «многофункциональное совместное патрулирование боевой готовности» и боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

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Китайское командование заявило, что эти учения были «строгим сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и Тайваня, которые продолжали играть в политические трюки и подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе».

В Минобороны Тайваня проинформировали, что 15 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, неофициальное препятствие между ними. В Тайване осудили новые учения Китая и заявили, что «спокойно встретят их».

14 августа делегация американских законодателей прибыла на Тайвань.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров. Это стало первым визитом американского представителя столь высокого уровня на Тайвань с 1997 года.

Ее визит сопровождался резкой критикой Пекина. 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем». После ее визита Китай повел военные учения военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

https://www.youtube.com/watch?v=C9hEhKOUVZg

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Китай Военные учения Тайвань

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