Китай проведет военные учения вблизи Тайваня 7 апреля, 18:56 Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

Китай проведет военные учения у своего побережья вблизи Тайваня. Об этом стало известно всего через несколько дней после того, как президент Тайваня вернулась из рабочей поездки в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Морская администрация провинции Фуцзянь сообщила, что учения с боевой стрельбой пройдут в Тайваньском проливе у уезда Пинтан 10 апреля, всего в 130 км от Тайваня.

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В заявлении не упоминаются визиты президента Тайваня Цай Инвэнь в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, которые включали встречи со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти и другими американскими чиновниками и законодателями. Эти визиты сопровождали поездку в Белиз и Гватемалу, которые официально признают суверенитет Тайваня.

Издание отмечает, что Китай выступал против этой поездки, а сами учения вписываются в схему, когда о подобных учениях объявляют в знак осуждения.

В прошлом году Китай объявил об аналогичных военных учениях в том же районе, когда тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси готовилась посетить Тайвань.