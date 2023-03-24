Китай призвал Европу поддержать его «мирный план» касательно Украины 24 марта, 14:23 Ван И (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Высокопоставленный китайский дипломат Ван И призвал Европу «сыграть свою роль» и поддержать его «мирный план» касательно войны России против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, «прекращение огня, прекращение войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование» должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой.



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«Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою роль», — сказал дипломатический советник президента Франции Ван Эммануэль Бонн.

Bloomberg сообщал, что власти США опасаются, что страны, которые «устали» от войны России против Украины, могут поддержать «мирную инициативу» Китая.

20−22 марта глава Китая Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

В ходе совместного заявления по итогам встречи с Си Цзиньпином Путин заявил, что «мирный план» Китая может быть взять за основу так называемого «мирного урегулирования» войны РФ против Украины.

«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам», — сказал Путин.



24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.