Китай призвал Европу поддержать его «мирный план» касательно Украины
Ван И (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)
Высокопоставленный китайский дипломат Ван И призвал Европу «сыграть свою роль» и поддержать его «мирный план» касательно войны России против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, «прекращение огня, прекращение войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование» должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой.
«Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою роль», — сказал дипломатический советник президента Франции Ван Эммануэль Бонн.
Bloomberg сообщал, что власти США опасаются, что страны, которые «устали» от войны России против Украины, могут поддержать «мирную инициативу» Китая.
20−22 марта глава Китая Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.
«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам», — сказал Путин.
24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.