Китай продолжил военные учения вблизи Тайваня, которые должны были закончиться вчера 8 августа, 10:20 Самолет армии Китая принимает участие в военных учениях вблизи Тайваня (Фото:Eastern Theatre Command/Handout via REUTERS)

В понедельник, 8 августа, китайские военные заявили, что продолжают учения в море и в небе вокруг Тайваня. Они должны были закончиться в воскресенье.

Об этом сообщает Reuters.

Командование армии Китая сообщило, что будет отрабатывать противолодочные атаки и морские рейды.

В четверг, 4 августа Китай начал военно-морские и военно-воздушные учения в районах вблизи Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Видео дня

Зоны учений Китая расположены вокруг Тайваня и частично перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами.

Власти Тайваня обвинили Китай в де-факто блокаде, однако его армия сейчас пребывает в обычном режиме.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.