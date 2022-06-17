Китай продолжает стоять на стороне РФ на фоне войны в Украине — Госдеп

17 июня, 06:47
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Си Цзиньпинь (Фото:Kazuhiro Nogi/Pool via REUTERS/File Photo)

Си Цзиньпинь (Фото:Kazuhiro Nogi/Pool via REUTERS/File Photo)

Китай продолжает стоять на стороне РФ после полномасштабного вторжения в Украину. При этом Пекин заявлял о намерении сохранять нейтралитет.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор», — сказал он.

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По словам Прайса, Китай выбирает оставаться на стороне России, несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей российскими войсками, а также на вызовы глобальной продовольственной безопасности.

«Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно», — заметил он.

Спикер Госдепа также задал состоявшийся накануне телефонный разговор Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

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"Эта позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением", - резюмировал он.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Китай Российская агрессия Россия-Китай США-Китай Война России против Украины

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