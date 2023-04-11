Китай продолжает «боевую подготовку» вокруг Тайваня. Пекин заявлял, что завершил учения 11 апреля, 18:46 Тайвань (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Китайский флот продолжает «боевую подготовку» вокруг Тайваня даже несмотря на то, что военные учения завершились. Они проводят тренировки в Тайванском проливе.

Об этом сообщает Reuters.

Несколько китайских военных кораблей проводят тренировки для «проверки организационных и командных возможностей командиров всех уровней и боевой эффективности вооружения и техники».

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Также военные корабли продолжают патрулирование в Тайваньском проливе, тренируются проводить противовоздушную и противоракетную оборону. На Тайване говорят, что зафиксировали вокруг острова девять кораблей и 26 самолетов Китая.

Правительство Тайваня неоднократно осуждала учебу, но заявляло, что не будет прибегать к эскалации или провокациям.

10 апреля Китай объявил об окончании военных учений у Тайваня. В течение трех дней китайские самолеты и корабли имитировали удары по стратегическим объектам острова и отрабатывали блокаду.